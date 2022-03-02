Заявка Украины на вступление в ЕС: детали и прогнозы

28 февраля 2022 года президент, премьер и спикер совместно подписали заявку на членство в Европейском Союзе европейского государства Украина.

Она имеет все шансы быть довольна. Процесс вступления запустится уже в марте.

О том, чего и как реально достичь уже в ближайшее время для юридического, а не только фактического возвращения Украины в европейскую семью народов, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении.

Не секрет, что вторжение путинской армии в Украину еще с 2014 года преследовало цель, среди прочего, заблокировать даже теоретически возможность вступления Украины в НАТО и ЕС. Эту цель Москва даже не скрывала, постоянно выдвигая ее как ультимативное требование (в очередной раз требование о "нейтралитете" как условии прекращения вторжения прозвучало 28 февраля).

Еще с начала российско-украинской войны, с 2014 года, Киев пытался убедить западных партнеров в том, что лучший путь остановить шантаж Путина – это дать Украине то, что он пытается предотвратить.

После 24 февраля 2022 года европейские партнеры – еще не все – начали осознавать эту истину.

Именно сейчас, на волне поддержки Украины, лучший момент, чтобы начать движение к вступлению.

Политики не смогут позволить голосовать против заявки Украины. Их не поймут собственные избиратели.

Так что давайте разберемся, какого решения следует ожидать. Прежде всего – немного снизим сверхожидания. Речь не идет о том, чтобы принимать Украину в ЕС прямо сейчас. Это нужно осознавать, чтобы не быть разочарованным.

Есть процедура, она прописана документально и вполне обоснована.

Невозможно присоединиться к ЕС "авансом", не выполнив домашнюю работу. Невозможно войти в общий рынок, не адаптировав все стандарты, являющиеся частью общего права ЕС, по той простой причине, что это развалит этот внутренний рынок. Поэтому эти требования не являются прихотями.

В связи с этим нужно понять, что заявления Зеленского, Кулебы и других с требованиями о том, чтобы Украину немедленно приняли в ЕС – это не более чем пиар. И политическая риторика.

У них, конечно, тоже есть определенный смысл. На международных переговорах распространена тактика "проси нереально больше, чтобы получить максимум возможного".

Уже на этой неделе Украина будет праздновать победу. В среду Европарламент должен рассмотреть – и, несомненно, примет – резолюцию о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.

Это решение не будет иметь прямых юридических последствий. Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС, эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС. Да и его позиция неизменна: уже многие годы он рекомендует предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении.

Однако риторика нового решения будет беспрецедентной. А это имеет политическое значение.

Впрочем, юридический процесс вступления тоже запустится очень скоро – уже к концу месяца.

24-25 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС.

Наверное, на него пригласят украинского президента – в случае, если боевые действия прекратятся, то физически нет – тогда в формате видеовключения. И независимо от выбранного формата предметом рассмотрения станет украинская заявка.

Подробнее - в материале Сергея Сидоренко В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении.