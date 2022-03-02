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Є три країни, з якими РФ створює альтернативні системи фінансових розрахунків - МЗС

Середа, 2 березня 2022, 12:23

Росія знайшла три країни, з якими працює, щоб витримати удар санкцій, запроваджених проти неї через війну в Україні.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Росія знайшла три країни, з якими активно співпрацює, на які тисне, намагаючись створити альтернативні бізнес-моделі, альтернативні системи фінансових розрахунків", - розповів Дмитро Кулеба.

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За його словами, Україні відомо про ці три країни, і з ними проводять відповідну роботу. Міністр не розповів, що це за держави.

"Ми ці країни знаємо. Як вони намагаються заробити гроші на українській крові - знаємо. І ми будемо з ними працювати. І будемо не лише ми з ними працювати", - додав глава МЗС.

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Війна з РФ санкції Росія

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