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Есть три страны, с которыми РФ создает альтернативные системы финансовых расчетов – МИД

Среда, 2 марта 2022, 12:23

Россия нашла три страны, с которыми работает, чтобы выдержать удар санкций, введенных против нее из-за войны в Украине.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Россия нашла три страны, с которыми активно сотрудничает, на которые давит, пытаясь создать альтернативные бизнес-модели, альтернативные системы финансовых расчетов", - рассказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украине известно об этих трех странах и с ними проводят соответствующую работу. Министр не рассказал, что это за государства.

"Мы эти страны знаем. Как они пытаются заработать деньги на украинской крови – знаем. И мы будем с ними работать. И будем не только мы с ними работать", – добавил глава МИД.

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Война с РФ санкции Россия

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