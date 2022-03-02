Есть три страны, с которыми РФ создает альтернативные системы финансовых расчетов – МИД

Россия нашла три страны, с которыми работает, чтобы выдержать удар санкций, введенных против нее из-за войны в Украине.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Россия нашла три страны, с которыми активно сотрудничает, на которые давит, пытаясь создать альтернативные бизнес-модели, альтернативные системы финансовых расчетов", - рассказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украине известно об этих трех странах и с ними проводят соответствующую работу. Министр не рассказал, что это за государства.

"Мы эти страны знаем. Как они пытаются заработать деньги на украинской крови – знаем. И мы будем с ними работать. И будем не только мы с ними работать", – добавил глава МИД.