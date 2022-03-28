Північна Македонія висилає 5 російських дипломатів

МЗС Північної Македонії викликало посла Росії і вручило йому ноту про видворення п’яти російських дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 24.mk.

Посла Росії Сергєя Базнікіна у понеділок викликали в міністерство закордонних справ Північної Македонії, де йому вручили дипломатичну ноту, в якій п'ятьох співробітників посольства Росії названо персонами нон грата.

"За інформацією, отриманою від компетентних органів, зазначені особи здійснювали дії, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і протягом наступних п'яти днів повинні будуть залишити територію Республіки Північна Македонія", - йдеться у заяві відомства.

Минулого року МЗС Північної Македонії оголосило двох російських дипломатів персонами нон гарта, одного в травні, а іншого - в серпні, і вислало їх з країни. В обох випадках Росія відреагувала дзеркальними заходами, тобто вислала македонських дипломатів з Москви.