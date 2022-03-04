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У Ризі вулицю, де перебуває посольство РФ, перейменують на Незалежності України

П'ятниця, 4 березня 2022, 18:38

У Ризі частину вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Росії у Латвії, перейменують на вулицю Незалежності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Ризька дума.

Своє рішення депутати пояснили бажанням висловити підтримку українського народу, суверенітету та територіальній цілісності України, її прагненню до євроінтеграції.

"Відтепер посольство Росії у Латвії буде на вулиці Незалежності України! Щоб висловити найсильнішу підтримку героїчній боротьбі українського народу, Рига перейменує частину вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Російської Федерації в Латвії, на вулицю Незалежності України", - сказано у повідомленні.

Аналогічне рішення у середині цього тижня було ухвалено у Вільнюсі. Там російське посольство розміщуватиметься на вулиці Героїв України.

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Війна з РФ Латвія

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