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ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" чи "вторгненням"

Вівторок, 8 березня 2022, 16:46

Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.

Про це повідомило видання Irish Times, пише "Європейська правда". 

Видання ознайомилося зі змістом електронного листа від департаменту з комунікацій на адресу співробітникам ООН,   який було розіслано в понеділок.

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Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом" - незважаючи на те, що сотні мирних жителів було вбито, а два мільйони українців стали біженцями у результаті російського вторгнення.

Росія, держава-агресор, називає війну "спецоперацією". РФ влаштувала полювання на своїй території за тими громадянами, які називають бойові дії "війною".

Крім того, співробітникам ООН заборонили використовувати український прапор у особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на веб-сайтах.

"[Використовуйте] "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор у особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти", - йдеться у листі до співробітниців

Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику". 

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"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", - йдеться в повідомленні. 

Видання відзначило, що звернулось до ООН за коментарем, однак поки його не отримало.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має блокуючий голос там.

Відразу після вторгнення РФ представник України в ООН Сергій Кислиця підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР. 

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Війна з РФ Росія ООН

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