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Віцеканцлер Німеччини: Україна зробила дипломатичну помилку, відмовивши Штайнмаєру

Четвер, 14 квітня 2022, 07:38

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за небажання прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського – це відмова для Німеччини", – сказав Габек.

На запитання, чи поїде він чи канцлер Олаф Шольц до України, Габек сказав: "Тепер ми всі маємо переконатися, що ми вирішуємо проблему, а не загострюємо її. Саме для цього було винайдено телефони".

Штайнмаєр хотів поїхати до Києва з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Проте Київ відмовив у візиті і натомість запросив канцлера.

Володимир Зеленський заявив у середу, що жодних запитів щодо можливого візиту Штайнмаєра в Україну не надходило.

Шольц заявив напередодні, що спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти Штайнмаєра, проте сам поки що не планує їхати в Україну.

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