Вице-канцлер Германии: Украина допустила дипломатическую ошибку, отказав Штайнмайеру
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Украину за нежелание принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ от президента Зеленского — это отказ для Германии", — сказал Хабек.
На вопрос, поедет ли он или канцлер Олаф Шольц в Украину, Хабек сказал: "Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны".
Штайнмайер хотел поехать в Киев с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако Киев отказал в визите и вместо этого пригласил канцлера.
Владимир Зеленский заявил в среду, что никаких запросов о возможном визите Штайнмайера в Украину не поступало.
Шольц ранее заявил, что озадачен отказом официального Киева принять Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.