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Вице-канцлер Германии: Украина допустила дипломатическую ошибку, отказав Штайнмайеру

Четверг, 14 апреля 2022, 07:38

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Украину за нежелание принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент — это  Германия. И поэтому отказ от президента Зеленского — это отказ для Германии", — сказал Хабек.

На вопрос, поедет ли он или канцлер Олаф Шольц в Украину, Хабек сказал: "Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны".

Штайнмайер хотел поехать в Киев с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако Киев отказал в визите и вместо этого пригласил канцлера.

Владимир Зеленский заявил в среду, что никаких запросов о возможном визите Штайнмайера в Украину не поступало.

Шольц ранее заявил, что озадачен отказом официального Киева принять Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.

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