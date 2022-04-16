У Данії перед референдумом немає визначеності щодо зміни оборонної політики

Мешканці Данії розділилися майже порівну у питанні того, чи зберігати незалежну від ЄС оборонну політику.

Такими є результати опитування Epinion для DR Nyheder, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Після того, як данці відхилили Маастрихтський договір на референдумі 1992 року, було досягнуто Единбурзької угоди, яка дала Данії чотири можливості відмови, у тому числі одну щодо оборони. Данія не бере участі в Спільній політиці безпеки та оборони, військових операціях ЄС чи процесах прийняття рішень ЄС, пов’язаних із військовими операціями.

Однак після російського вторгнення в Україну 24 лютого влада Данії вирішила провести 1 червня референдум щодо скасування відмови від спільної оборонної політики.

Згідно з опитуванням, 33% данців все ще не визначилися, тоді як 36% проголосують "за", а 27% проголосують проти скасування відмови від спільної з ЄС оборонної політики.

Після російського вторгнення в Україну Данія також вирішила, що пчинаючи з 2024 року оборонний бюджету щороку зростатиме, мета у 2% ВВП буде досягнута у 2033 році. Досі Данія уникала досягнення цього цільового показника НАТО.

Також ще до збільшення оборонного бюджету 7 мільярдів крон (трохи більше ніж $1 млрд) будуть витрачені на зміцнення Данії та союзників протягом наступних двох років.