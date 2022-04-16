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В Дании перед референдумом нет определенности по поводу изменения оборонной политики

Суббота, 16 апреля 2022, 10:37

Жители Дании разделились почти поровну в вопросе, сохранять ли независимую от ЕС оборонную политику.

Таковы результаты опроса Epinion для DR Nyheder, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

После того, как датчане отклонили Маастрихтский договор на референдуме 1992 года, было достигнуто Эдинбургское соглашение, давшее Дании четыре возможности отказа, в том числе одну по обороне. Дания не участвует в Общей политике безопасности и обороны, военных операциях ЕС или в процессах принятия решений ЕС, связанных с военными операциями.

Однако после российского вторжения в Украину 24 февраля власти Дании решили провести 1 июня референдум по отмене отказа от общей оборонной политики.

Согласно опросу, 33% датчан все еще не определились, тогда как 36% проголосуют за, а 27% проголосуют против отмены отказа от общей с ЕС оборонной политики.

После российского вторжения в Украину Дания также решила, что начиная с 2024 года оборонный бюджет будет ежегодно расти, цель в 2% ВВП будет достигнута в 2033 году. До сих пор Дания избегала достижения этой цели НАТО.

Также еще до увеличения оборонного бюджета 7 миллиардов крон (чуть больше $1 млрд) будут израсходованы на укрепление Дании и союзников в течение следующих двух лет.

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Дания

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