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Макрона офіційно проголосили переможцем президентських виборів

Четвер, 28 квітня 2022, 00:02

Президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус проголосив Еммануеля Макрона переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

 "Конституційна рада провела перепис та контрольні операції ", – зазначив Лоран Фабіус, повідомивши, що  порушення були  помічені на 48 виборчих дільницях. Це призвело до скасування 20 594 бюлетенів, що складає 0,06% голосів. 

"Загалом правила виборчого процесу були дотримані ", – резюмував голова Ради.

Із 48 752 339 зареєстрованих французьких виборців на дільниці 24 квітня прийшло 35 096 478, що становить майже 72%. Це є другим найвищим показником під час П’ятої Республіки у другому турі президентських виборів. Також Конституційна рада зафіксувала 2 333 904 чисті бюлетені.

За Еммануель Макрона проголосувало 18 768 639 виборців, за його суперницю Марін Ле Пен - 13 288 686.

 "Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує Еммануеля Макрона обраним президентом республіки ", – заявив Лоран Фабіус, вказавши, що мандат новообраного президента почнеться опівночі 14 травня 2022 року.

Детальніше про президентські вибори у Франції читайте у статті Тріумф Макрона: яких змін у політиці Франції варто чекати Україні після виборів

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Франція вибори Макрон

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