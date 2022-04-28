Макрона официально провозгласили победителем президентских выборов
Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.
"Конституционный совет провел перепись и контрольные операции", - отметил Лоран Фабиус, сообщив, что нарушения были замечены на 48 избирательных участках. Это привело к отмене 20594 бюллетеней, что составляет 0,06% голосов.
"В целом правила избирательного процесса были соблюдены", – резюмировал председатель Рады.
Из 48 752 339 зарегистрированных французских избирателей на участки 24 апреля пришло 35 096 478, что составляет около 72%. Это второй наивысший показатель во время Пятой Республики во втором туре президентских выборов. Также Конституционный совет зафиксировал 2 333 904 чистых бюллетеня.
За Эммануэль Макрона проголосовало 18 768 639 избирателей, за его соперницу Марин Ле Пен – 13 288 686.
"Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает Эммануэля Макрона избранным президентом республики", – заявил Лоран Фабиус, указав, что мандат новоизбранного президента начнется в полночь 14 мая 2022 года.
Подробнее о президентских выборах во Франции читайте в статье Триумф Макрона: каких изменений в политике Франции следует ожидать Украине после выборов