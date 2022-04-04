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ЄС пропонує Україні допомогу з документуванням воєнних злочинів РФ 

Понеділок, 4 квітня 2022, 16:40

Євросоюз готовий надати Україні своїх фахівців задля документації воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Поговорила з президентом Зеленським про жахливі вбивства цивільного населення у Бучі та в інших місцях в Україні. ЄС готовий спрямувати спільні слідчі групи для документації воєнних злочинів у координації з генпрокурором України. Європол та Агентство ЄС з кримінальної юстиції будуть надавати підтримку", - зазначила Урсула фон дер Ляєн. 

Нагадаємо, ЄС заявою головного дипломата від імені всіх країн-членів звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували під контролем російських окупаційних військ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

У середу посли ЄС обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

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Війна з РФ Єврокомісія

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