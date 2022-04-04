ЄС пропонує Україні допомогу з документуванням воєнних злочинів РФ 

Євросоюз готовий надати Україні своїх фахівців задля документації воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Поговорила з президентом Зеленським про жахливі вбивства цивільного населення у Бучі та в інших місцях в Україні. ЄС готовий спрямувати спільні слідчі групи для документації воєнних злочинів у координації з генпрокурором України. Європол та Агентство ЄС з кримінальної юстиції будуть надавати підтримку", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2022

Нагадаємо, ЄС заявою головного дипломата від імені всіх країн-членів звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували під контролем російських окупаційних військ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

У середу посли ЄС обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.