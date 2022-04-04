Прем’єр Польщі закликав створити міжнародну комісію з розслідування геноциду в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі та інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

"Криваві розправи, які вчиняють російські солдати, заслуговують на те, щоб їх називали своїми іменами: це геноцид" - заявив Моравецький і додав, що цей злочин має розглядатися як злочин геноциду.

Глава польського уряду зазначив, що в листопаді він застеріг європейських лідерів щодо намірів Росії: "Я сказав, що складаються списки. Я сказав, що заплановані чистки. Я показав механізми, як вони це робитимуть. Сьогодні це відбувається".

За його словами, російські злочини в Україні унікальні. "Сьогодні ми бачимо, що створюється карта геноциду 21 століття. Висновок: Росія вже сьогодні є тоталітарно-фашистською державою. Ми повинні зупинити їх разом у рамках НАТО і ЄС. Саме від запроваджених санкцій залежить ефективність зупинки військової машини Путіна. Злочин геноциду має бути засуджений, належним чином описаний і задокументований", - сказав прем’єр-міністр Польщі.

Глава польського уряду закликав створити міжнародну комісію для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Створення такої команди Моравецький пропонує найбільшим європейським столицям.

"Зараз в Україну має поїхати команда міжнародних експертів. Вона складатиметься з лікарів, юристів, експертів, криміналістів, спеціалістів, які зможуть дуже точно все визначити", сказав прем’єр-міністр.

Моравецький прямо назвав Росію фашистською країною і закликав Захід більше не вести переговори з Путіним, запровадити ще сильніші санкції та конфіскувати всю російську власність на заході.