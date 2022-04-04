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Росія скасувала візові пільги для європейських дипломатів

Понеділок, 4 квітня 2022, 22:55

В Росії знайшли, чим ще відповісти на "недружні дії Європейського союзу",  скасувавши безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" такі норми містяться в указі президента країни-агресора Владіміра Путіна.

Згідно з указом, скасовується норма, за якою власники дипломатичних паспортів "недружніх країн" могли в'їжджати до Росії без віз.

Окрім країн Європейського Союзу, це стосуватиметься дипломатів та політиків з Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Також скасовується норма про спрощений порядок видачі віз для членів офіційних делегацій та журналістів із названих країн.

Також, російському МЗС доручено запровадити персональні обмеження на в'їзд до Росії для іноземців та осіб без громадянства, які "вчиняють недружні дії" щодо РФ.

Нагадаємо, наприкінці березня більшість членів федерального парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною.

Депутати проголосували за звіт постійного комітету парламенту Канади, який пропонує "запровадити безвізовий режим поїздок з України до Канади, у тому числі шляхом швидкої видачі електронного дозволу на в'їзд (eTA)".

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Росія Безвіз санкції

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