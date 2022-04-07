Глава Європарламенту прогнозує стислі терміни розгляду заявки України на вступ в ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вважає, що часові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на опитувальник Європейської комісії.

Таку думку вона висловила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"У Києві я бачила так багато прапорів ЄС… Для нас це момент, щоб відкрити наші обійми. Я говорила із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві про те, що вони чекають на список запитань, який має надійти сьогодні-завтра", - сказала Метсола.

За її словами, українська сторона повідомила, що зможе відповісти на питання за чотири дні.

"Звісно, потім м'яч знову на нашому боці, і тут у гру вступає Європейський парламент. Ми зробимо все, щоб було зроблено кожен крок. Я гадаю, що якщо українці нададуть нам дуже швидко відповіді, то часові рамки будуть теж більш звуженими, ніж в інших ситуаціях", - пояснила президентка Європарламенту.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Європейська комісія цього тижня планує передати Україні опитувальник, що є необхідним етапом для набуття Україною статусу кандидата.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина ​​повідомляла, що уряд протягом двох останніх тижнів готував проєкти відповідей на очікуваний опитувальних, тому готовий офіційно відповісти за дуже стислий час.

Детально про подальшу процедуру читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС