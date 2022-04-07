Глава Європарламенту прогнозує стислі терміни розгляду заявки України на вступ в ЄС
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вважає, що часові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках, якщо українська сторона оперативно надасть відповіді на опитувальник Європейської комісії.
Таку думку вона висловила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".
"У Києві я бачила так багато прапорів ЄС… Для нас це момент, щоб відкрити наші обійми. Я говорила із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві про те, що вони чекають на список запитань, який має надійти сьогодні-завтра", - сказала Метсола.
За її словами, українська сторона повідомила, що зможе відповісти на питання за чотири дні.
"Звісно, потім м'яч знову на нашому боці, і тут у гру вступає Європейський парламент. Ми зробимо все, щоб було зроблено кожен крок. Я гадаю, що якщо українці нададуть нам дуже швидко відповіді, то часові рамки будуть теж більш звуженими, ніж в інших ситуаціях", - пояснила президентка Європарламенту.
Як повідомляла "ЄвроПравда", Європейська комісія цього тижня планує передати Україні опитувальник, що є необхідним етапом для набуття Україною статусу кандидата.
Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомляла, що уряд протягом двох останніх тижнів готував проєкти відповідей на очікуваний опитувальних, тому готовий офіційно відповісти за дуже стислий час.
Детально про подальшу процедуру читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС