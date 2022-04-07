Глава Европарламента прогнозирует сжатые сроки рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС

Президент Европейского парламента Роберта Метсола считает, что временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе будут значительно меньше, чем в других случаях, если украинская сторона оперативно ответит на опросник Европейской комиссии.

Такое мнение она высказала в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"В Киеве я видела так много флагов ЕС… Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут списка вопросов, который должен поступить сегодня-завтра", – сказала Метсола.

По ее словам, украинская сторона сообщила, что сможет ответить на вопросы через четыре дня.

"Конечно, потом мяч снова будет на нашей стороне, и здесь в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам очень быстро ответы, то временные рамки будут тоже более суженными, чем в других ситуациях", - объяснила президент Европарламента.

Как сообщала ЕвроПравда, Европейская комиссия на этой неделе планирует передать Украине опросник, являющийся необходимым этапом для обретения Украиной статуса кандидата.

Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщала, что правительство в течение двух последних недель готовило проекты ответов на ожидаемый опросник, поэтому готово официально ответить за очень короткое время.

Подробно о дальнейшей процедуре читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину в членство в ЕС