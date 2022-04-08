Президентка Єврокомісії виїхала потягом до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Чекаю на зустріч з Києвом" - написала фон дер Ляєн, розмістивши фото біля потяга на вокзалі Перемишля.

Схоже фото розмістив і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який відвідає Київ разом з фон дер Ляєн.

Крім того, на фото можна побачити і словацького прем’єр-міністра, про візит якого до Києва раніше не повідомлялося.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом очікування від візиту президентки Єврокомісії та голови європейської дипломатії до Києва.