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Посол Угорщини: якщо Україна все ще хоче в НАТО, ми не проти

Вівторок, 10 травня 2022, 13:48

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що його країна "ніколи не були проти" вступу України в НАТО, та "не буде проти", якщо Київ все ж бажатиме приєднатися до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо позиції Угорщини стосовно можливого приєднання України до НАТО, Ійдярто сказав, що "ми ніколи не блокували прагнення України вступити в НАТО".

"Ми блокували дві речі - це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інституціях НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ і міністри оборони. Це був сигнал, не дуже гарний сигнал. Втім, ми не мали іншого вибору, щоб сказати Україні про те, що НАТО - це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема, правами людини, правами національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії Альянсу", - сказав угорський дипломат.

Він запевнив, що Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо вона висловить таке бажання.

"Якщо говорити про прагнення Україні вступити в НАТО, ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього", - запевнив Ійдярто.

Ійдярто також запевнив, що Угорщина не блокуватиме членство України в ЄС, коли до цього дійде час.

Попри заяви посла, Угорщина блокувала проведення зустрічей Україна - НАТО на найвищому рівні з 2017 року після ухвалення освітнього закону.

А після підписання у минулому році угоди Угорщини з "Газпромом" керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Угорщині слід продовжувати блокувати шлях України до НАТО.

Угорщина також заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), але змінила своє рішення після початку повномасштабного російського вторгнення.

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