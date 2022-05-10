Посол Венгрии: если Украина все еще хочет в НАТО, мы не против

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что его страна "никогда не была против" вступления Украины в НАТО, и "не будет против", если Киев все же будет желать присоединиться к Альянсу.

Об этом он сказал в интервью в эфире телеканала "Еспресо", сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о позиции Венгрии относительно возможного присоединения Украины к НАТО, Ийдярто сказал, что "мы никогда не блокировали стремление Украины вступить в НАТО".

"Мы блокировали две вещи - это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал. Впрочем, у нас не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО - это не просто военная организация. Она занимается другими вопросами, в частности, правами человека, правами национальных меньшинств. Уважение таких прав лежит в основе философии Альянса", - сказал венгерский дипломат.

Он заверил, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если она выразит такое желание.

"Если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО, мы никогда не были против этого. Поэтому если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого", - заверил Ийдярто.

Ийдярто также заверил, что Венгрия не будет блокировать членство Украины в ЕС, когда до этого дойдет время.

Несмотря на заявления посла, Венгрия блокировала проведение встреч Украина-НАТО на высшем уровне с 2017 года после принятия образовательного закона.

А после подписания в прошлом году соглашения Венгрии с "Газпромом" руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрии следует продолжать блокировать путь Украины в НАТО.

Венгрия также заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), но изменила свое решение после начала полномасштабного российского вторжения.