ЄС мобілізує 300 мільярдів євро для відмови від російських енергоносіїв

Європейська комісія пропонує мобілізувати майже 300 мільярдів євро задля прискореної відмови від російських енергоносіїв.

Про це заявила у середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Ми піднімаємо наші амбіції на ще один рівень, щоб переконатися, що ми якнайшвидше станемо незалежними від російського викопного палива", – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі, оголошуючи пакет, який отримав назву REPowerEU.

Очікується, що оголошений пакет допоможе ЄС заощадити більше енергії, прискорити поетапну відмову від викопного палива та розпочати інвестиції в новому масштабі.

Фон дер Ляєн оголосила що Єврокомісія підвищує мету ЄС щодо енергоефективності до 2030 року з 9% до 13% та збільшує мету щодо відновлюваної енергії ЄС з 40% до 45% до 2030 року.

Єврокомісія пропонує прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії та супутньої інфраструктури, а також пропонує обов’язкове встановлення сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року та для нових житлових будинків до 2029 року.

"Все це, безумовно, потребує масштабних інвестицій та реформ. Ми мобілізуємо близько 300 мільярдів євро. Приблизно 72 мільярди євро грантів і 225 мільярдів євро позик", - сказала глава Єврокомісії.

Оскільки війні Росії в Україні не видно кінця, а європейська енергетична безпека похитнулась, ЄС поспішає узгодити свої геополітичні та кліматичні інтереси на найближчі десятиліття.

Це відбувається на тлі тривожних ознак, які викликають занепокоєння щодо поставок енергоносіїв. Зокрема, Росія відключила газ країнам-членам ЄС Польщі та Болгарії після того, як вони відмовилися від вимоги платити в рублях.

Ембарго на вугілля з Росії має почати діяти в серпні і ЄС зобов’язався спробувати зменшити попит на російський газ на дві третини до кінця року.

Тим часом запропоноване ЄС нафтове ембарго зайшло у глухий кут через позицію Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та турбуються через вартість переходу на альтернативні джерела.