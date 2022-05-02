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Глава МЗС Данії приїхав до Ірпеня

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Понеділок, 2 травня 2022, 15:26

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод свій візит до України розпочав з поїздки до Ірпеня, постраждалого внаслідок вторгнення росіян передмістя Києва.

Про це розповіли глава МЗС України Дмитро Кулеба та сам Єппе Кофод, повідомляє "Європейська правда".

"Візит Єппе Кофода до України ми почали з відвідин Ірпеня. Російська армія чинила тут та в інших містах Київської області невимовні звірства. Мій друг з Данії міг побачити все на власні очі. Ми обидва прагнемо притягнути винних до відповідальності", - зазначив Дмитро Кулеба у Twitter.

Глава МЗС Данії зауважив, що cтрашно бути свідком руйнувань у передмісті Києва. Він запевнив у своєму Twitter, що Данія твердо підтримує роботу з розслідування та притягнення до відповідальності винних у цих нападах.

Глава МЗС Данії прибув до України, щоб особисто відновити роботу посольства у Києві.

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Війна з РФ Данія МЗС

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