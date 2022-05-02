Глава МЗС Данії приїхав до Ірпеня

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод свій візит до України розпочав з поїздки до Ірпеня, постраждалого внаслідок вторгнення росіян передмістя Києва.

Про це розповіли глава МЗС України Дмитро Кулеба та сам Єппе Кофод, повідомляє "Європейська правда".

"Візит Єппе Кофода до України ми почали з відвідин Ірпеня. Російська армія чинила тут та в інших містах Київської області невимовні звірства. Мій друг з Данії міг побачити все на власні очі. Ми обидва прагнемо притягнути винних до відповідальності", - зазначив Дмитро Кулеба у Twitter.

We started @JeppeKofod’s trip to Ukraine with visiting Irpin. Russian army committed unspeakable atrocities here and in other towns of the Kyiv region. My Danish friend could see it all with his own eyes. We are both committed to bringing those responsible to justice. pic.twitter.com/dDqjBJ3Nqs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 2, 2022

Глава МЗС Данії зауважив, що cтрашно бути свідком руйнувань у передмісті Києва. Він запевнив у своєму Twitter, що Данія твердо підтримує роботу з розслідування та притягнення до відповідальності винних у цих нападах.

Horrible to witness the destructions here in the suburbs of Kyiv. Denmark firmly supports the work to investigate and prosecute those responsible of these attacks. #ICC #Slavaukraini #dkpol pic.twitter.com/9NS9LUMNvD — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 2, 2022

Глава МЗС Данії прибув до України, щоб особисто відновити роботу посольства у Києві.