П’ять європейських країн (Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва та Нідерланди) візьмуть участь у спільній закупівлі бойових машин піхоти CV90 у компанії BAE Systems.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції у четвер заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен, якого цитує Reuters.

За словами міністра, Фінляндія закупить 160 бойових машин, тоді як загальний обсяг закупівлі становитиме понад 430 машин.

"Закупівля здійснюватиметься в рамках спільного замовлення на понад 430 бойових машин, у якому беруть участь Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва та Нідерланди. Наразі це найбільша спільна закупівля наземного оборонного обладнання в рамках НАТО", – сказав Хякканен.

У 2025 році ці п’ять країн та Естонія підписали заяву про наміри спільно закупити машини CV90, які виробляє шведський підрозділ BAE Systems – компанія BAE Systems Hagglunds, – однак пізніше Естонія вийшла з цієї ініціативи.

Минулого року Фінляндія заявила, що спільна закупівля дозволить скоротити витрати та покращити оперативну сумісність збройних сил.

Варто зазначити, що Литва активно виступала за те, щоб країни Північної Європи та Балтії шукали спільні ініціативи для зміцнення трансатлантичної співпраці.