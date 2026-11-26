Федеральний адміністративний суд Німеччини постановив, що підозра в екстремізмі щодо політичної партії не є достатньою підставою для позбавлення її членів дозволу на володіння зброєю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tagesschau.

Суд ухвалив таке рішення під час розгляду трьох справ – щодо чоловіка, якого відносять до руху "рейхсбюргерів", та двох політиків ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" з Баварії Крістофа Ретшера Оскара Ліппа.

Обидва у 2022 році належали до "Молодої альтернативи" (Junge Alternative), тодішньої молодіжної організації "АдН". Її баварське регіональне відділення на той час перебувало під особливим наглядом через підозру в екстремізмі. На федеральному рівні "Молода альтернатива" у 2023 році була офіційно визнана ультраправою екстремістською організацією. У березні 2025 року вона розпустилася.

Влада позбавила Ретшера посвідчення на володіння зброєю для спортивних стрільців, а Ліппа – "малого дозволу на зброю", що дає право на носіння зброї для відлякування, з подразнювальними речовинами та сигнальної зброї. Позивачі оскаржили конфіскацію їхніх дозволів на зброю в суді, стверджуючи, що однієї лише підозри в антиконституційних діях з боку "Молодої альтернативи" для цього недостатньо.

Це рішення є важливим для партії "Альтернатива для Німеччини". Наразі політсила також вважається підозрюваною у правому екстремізмі організацією, а отже постанова суду зачіпає і її членів.

Інше рішення суд ухвалив у справі "рейхсбюргера". Заборона на володіння зброєю щодо нього залишається в силі, оскільки він не визнає правовий лад Німеччини.

У серпні суд у німецькій землі Саксонія-Ангальт постановив, що членство в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" може бути підставою для відмови у ліцензії на володіння вогнепальною зброєю.