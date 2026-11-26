Громадянин України, який напередодні підпалив себе біля Президентського палацу у Варшаві, вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.

Про це стало відомо газеті Fakt, передає "Європейська правда".

За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студентом Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард. До Президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому мав легкозаймисту рідину та документи.

Він здійснив самоспалення з вимогою, щоб до громадян України в Польщі ставилися так само, як і до поляків. За попередньою інформацією, він мав при собі транспарант або аркуш паперу, на якому, ймовірно, виклав причини свого протесту. Точний зміст цього послання поки що залишається невідомим.

Українець отримав серйозні травми. У нього опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок та тулуба. Його одяг повністю згорів. Коли його забирала карета швидкої допомоги, він ще був при тямі. Постраждалого доставили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві (Військово-медичний інститут).

Речник лікарні Військового медичного інституту у Варшаві Маріуш Гірей 26 листопада вранці підтвердив у розмові з Fakt, що чоловік живий.

Нагадаємо, у Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.

В українському МЗС заявили, що постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.