Анкара заявила про позитивні зрушення з боку Фінляндії і Швеції у плані ембарго на продаж зброї

Анкара відзначила позитивне ставлення до скасування ембарго на експорт зброї під час переговорів з делегаціями кандидатів на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Про це заявив у середу речник президента Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Під час цієї зустрічі ми бачили позитивне ставлення до зняття ембарго на продукцію оборонної промисловості, це приємна подія", – сказав Ібрагім Калін.

Швеція та Фінляндія заборонили експорт зброї до Туреччини після її вторгнення в Сирію проти сирійських курдів YPG. Анкара вважає цю групу ідентичною Робітничій партії Курдистану (РПК).

Калін також сказав, що турецькі занепокоєння щодо тероризму та очікування щодо конкретних кроків щодо їх вирішення були доведені до колег.

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО минулого тижня.

Туреччина здивувала союзників по НАТО, заперечивши проти членства двох країн, заявивши, що вони приховують людей, пов'язаних з бойовиками угруповання РПК, і послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.

Усі 30 держав НАТО повинні дати свою згоду, перш ніж новий член може бути прийнятий і, таким чином, скористатися гарантією колективної безпеки.