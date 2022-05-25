Анкара заявила о положительных сдвигах со стороны Финляндии и Швеции в плане эмбарго на продажу оружия.

Анкара отметила положительное отношение к отмене эмбарго на экспорт оружия в ходе переговоров с делегациями кандидатов на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Об этом заявил в среду представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Во время этой встречи мы видели положительное отношение к снятию эмбарго на продукцию оборонной промышленности, это приятное событие", – сказал Ибрагим Калин.

Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после его вторжения в Сирию против сирийских курдов YPG. Анкара считает эту группу идентичной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Калин также сказал, что турецкие беспокойства по поводу терроризма и ожидания относительно конкретных шагов по их решению были доведены до коллег.

Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО на прошлой неделе.

Турция удивила союзников по НАТО, возражая против членства двух стран, заявив, что они скрывают людей, связанных с боевиками группировки РПК, и последователей Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкара в организации попытки государственного переворота 2016 года.

Все 30 государств-членов НАТО должны дать свое согласие, прежде чем новый член может быть принят и, таким образом, воспользоваться гарантией коллективной безопасности.