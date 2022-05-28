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Генерал США: немає необхідності додаткових військ у Швеції та Фінляндії

Субота, 28 травня 2022, 12:57

Прагнення Швеції та Фінляндії вступити в НАТО не вимагатиме розміщення додаткових сухопутних військ США в жодній з цих країн.

Про це заявив сенаторам генерал США, призначений на пост європейського командувача, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР. 

Водночас генерал армії Крістофер Каволі зазначив, що кількість військових навчань та періодична ротація американських військ, ймовірно, збільшаться.

Каволі, який нині є головнокомандувачем армії США в Європі та Африці, сказав, що підвищена увага військових, ймовірно, буде приділятися Східній Європі, де країни більше стурбовані потенційною російською агресією та поширенням війни з України.

"Центр тяжкості сил НАТО змістився на схід", - заявив Каволі сенатському комітету збройних сил під час слухань щодо його кандидатури. 

Швеція і Фінляндія не досягли прогресу в переговорах з Туреччиною щодо членства в НАТО - ЗМІ

"Залежно від результату конфлікту нам, можливо, доведеться продовжувати це протягом певного часу", - додав він.

Каволі запитали про присутність американських військ у Європі, яка виросла з менш ніж 80 000 до 102 000 з моменту нарощування до вторгнення Росії. Він сказав, що це збільшення не пов'язане з нещодавнім кроком Фінляндії та Швеції, спрямованим на членство у НАТО.

Минулого тижня Швеція та Фінляндія подали письмові заявки на вступ до НАТО, що стало одним з найбільш значущих геополітичних наслідків війни Росії проти України.

Як відомо, Туреччина висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб дати свою згоду на членство Швеції та Фінляндії.

Детальніше про це у статі - А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО

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Війна з РФ Фінляндія Швеція

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