Генерал США: нет необходимости в дополнительных войсках в Швеции и Финляндии

Стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО не потребует размещения дополнительных сухопутных войск США ни в одной из этих стран.

Об этом заявил сенаторам генерал США, назначенный на пост европейского командующего, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В то же время генерал армии Кристофер Каволи отметил, что количество военных учений и периодическая ротация американских войск, вероятно, увеличатся.

Каволи, ныне являющийся главнокомандующим армии США в Европе и Африке, сказал, что повышенное внимание военных, вероятно, будет уделяться Восточной Европе, где страны больше озабочены потенциальной российской агрессией и распространением войны с Украиной.

"Центр тяжести сил НАТО сместился на восток", - заявил Каволи сенатскому комитету вооруженных сил во время слушаний по его кандидатуре.

"В зависимости от результата конфликта нам, возможно, придется продолжать это в течение определенного времени", - добавил он.

Каволи спросили о присутствии американских войск в Европе, которое выросло с менее чем 80 000 до 102 000 с момента наращивания до вторжения России. Он сказал, что это увеличение не связано с недавним шагом Финляндии и Швеции, направленным на членство в НАТО.

На прошлой неделе Швеция и Финляндия подали письменные заявки на вступление в НАТО, что стало одним из наиболее важных геополитических последствий войны России против Украины.

Турция высказалась против принятия Швеции и Финляндии в Альянс.

Турция опубликовала список своих требований, чтобы дать свое согласие на членство Швеции и Финляндии.

Детальнее об этом в статье - А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО