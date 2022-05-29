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Президент Сербії в розмові з Путіним домовився про газ за вигідною ціною строком на три роки

Неділя, 29 травня 2022, 13:53

Президент Сербії Александар Вучич після розмови з російським колегою Владіміром Путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, контракт буде підписано на три роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія РТС.

Вучич сказав, що сьогодні вранці у нього була хороша розмова з президентом Росії і що вони говорили на кілька різних тем, а для Сербії найважливіше те, що узгоджені основні елементи нової газової угоди, яка буде підписана на три роки.

Він каже, що ці елементи дуже сприятливі для Сербії і що формула, яка використовується досі, залишиться незмінною, тобто ціна буде дуже вигідною.

Після розмови, за його словами, він надіслав листа директору "Газпрому" Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.

Вучич сказав, що також пояснив Путіну, що через промисловий прогрес Сербія потребує більшої кількості газу.

"Якщо ми все усвідомимо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", - сказав Вучич.

Президент Сербії також повідомив, що розмовляв з Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

Раніше в листопаді минулого року під час зустрічі в Сочі президенти Сербії і Росії досягли домовленості про те, що ціна на російський газ на найближчі півроку складе 270 доларів, тобто залишиться незмінною.

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Сербія Путін

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