Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британія може повернутися до використання унцій, фунтів та ярдів

Неділя, 29 травня 2022, 19:25

Уряд Великої Британії планує повернутися до вживання традиційних мір ваги та довжини: фунту,  унції та ярду.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sunday Mirror, відповідні громадські консультації можуть розпочатися вже найближчим часом.

Таким чином, зазначає видання, прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне позбавитися від правил, що накладало на Британію членство у ЄС.

Обов’язкове використання маркування у грамах та кілограмах у роздрібній торгівлі було введено у Британії у 2000 році – Лондон довго опирався системі переходу на європейські стандарти.

Тепер же пропонується дати ритейлерам вибір, в яких одиницях зазначати вагу товару, що продається.

Крім того, раніше у Консервативній партії пропонували змінити калібрування плашок пива та вина з літрів на пінти.

Цю ініціативу вже критикують лейбористи – на їхню думку, уряд у "жалюгідній спосіб" хоче проводити політику ностальгії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС, запропонувавши Україні  долучитися до нього.

Про цю ініціативу читайте у статті Євроінтеграція від Джонсона: що може стояти за новою ініціативою Британії

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Торгівля

Статті

Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ

Молдова вперше заарештовує експрезидента. Чи призведе такий крок до виявлення всієї мережі впливу РФ у сусідній країні?
29 травня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Євроінтеграція від Джонсона: що може стояти за новою ініціативою Британії

Це не перша спроба Великої Британії зібрати навколо себе групу країн, зробивши з них альтернативу Євросоюзу. Та чи потрібно це Україні?
28 травня 2022 — Ганна Шелест, Юрій Панченко

Наближення до Шенгену: що дасть Україні спільний з Польщею контроль за кордоном

Україна може отримати шанс скоротити черги на кордоні з усіма своїми сусідами-членами Шенгену і стати на крок ближчою до безбар’єрної Європи.
27 травня 2022 — Христина Бондарєва, Ірина Сушко