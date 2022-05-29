Великобритания может вернуться к использованию унций, фунтов и ярдов

Правительство Великобритании планирует вернуться к принятию традиционных мер веса и длины: фунта, унции и ярда.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sunday Mirror, соответствующие общественные консультации могут начаться в ближайшее время.

Таким образом, отмечает издание, премьер-министр Борис Джонсон стремится избавиться от правил, налагавших на Британию членство в ЕС.

Обязательно использование маркировки в граммах и килограммах в розничной торговле было введено в Британии в 2000 году – Лондон долго сопротивлялся системе перехода на европейские стандарты.

Теперь же предлагается дать ритейлерам выбор, в каких единицах указывать вес продаваемого товара.

Кроме того, ранее в Консервативной партии предлагали изменить калибровку плашек пива и вина с литров на пинты.

Эту инициативу уже критикуют лейбористы – по их мнению, правительство "жалким способом" хочет проводить политику ностальгии.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС, предложив Украине присоединиться к нему.

Об этой инициативе читайте в статье Евроинтеграция от Джонсона: что может стоять за новой инициативой Британии