Туреччина заявила США, що чекає конкретних кроків від Фінляндії та Швеції для вступу в НАТО

Туреччина очікує на конкретні кроки щодо того, що вона називає "терористичними організаціями" у Фінляндії та Швеції, перш ніж вона розгляне їхні пропозиції щодо вступу в НАТО.

Про це йшлося під час переговорів радників президентів Туреччини та США, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і радник президента Туреччини Ібрагім Калін у понеділок обговорили заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Туреччина заперечує проти приєднання двох країн до альянсу на тій підставі, що вони приховують людей, пов'язаних з угрупованням Робочої партії Курдистану (PKK) та інших, яких Анкара вважає терористами, а також тому, що Фінляндія та Швеція припинили експорт зброї до Туреччини у 2019 році.

В офісі президента Туреччини повідомили, що Калін сказав Саллівану під час телефонної розмови, що країни, які бажають приєднатися до НАТО, повинні "засвоїти внутрішні цінності та принципи альянсу щодо безпеки та боротьби з тероризмом".

"Було підкреслено, що для Швеції та Фінляндії необхідно вжити конкретних кроків щодо терористичних організацій, які загрожують національній безпеці Туреччини", – йдеться у повідомленні.

Швеція і Фінляндія раніше заявили, що засуджують тероризм і відкриті до діалогу.

Раніше Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб дати свою згоду на членство Швеції та Фінляндії.

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