Турция заявила США, что ждет конкретных шагов от Финляндии и Швеции для вступления в НАТО

Турция ожидает конкретных шагов в отношении того, что она называет "террористическими организациями" в Финляндии и Швеции, прежде чем она рассмотрит их предложения по вступлению в НАТО.

Об этом шла речь во время переговоров советников президентов Турции и США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник президента Турции Ибрагим Калин в понедельник обсудили заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Турция возражает против присоединения двух стран к альянсу на том основании, что они укрывают людей, связанных с группировкой Рабочей партии Курдистана (PKK) и других, которых Анкара считает террористами, а также потому, что Финляндия и Швеция прекратили экспорт оружия в Турцию. 2019 году.

В офисе президента Турции сообщили, что Калин сказал Салливану во время телефонного разговора, что страны, желающие присоединиться к НАТО, должны "усвоить внутренние ценности и принципы альянса о безопасности и борьбе с терроризмом".

"Было подчеркнуто, что для Швеции и Финляндии необходимо предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции", – говорится в сообщении.

Швеция и Финляндия ранее заявили, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Ранее Турция опубликовала список своих требований, чтобы дать свое согласие на членство Швеции и Финляндии.

Детальнее об этом в статье - А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО