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Зеленський попросив ЄС ввести сьомий пакет санкцій проти Росії

Субота, 11 червня 2022, 15:43

Президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз ввести сьомий пакет санкцій проти Росії.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Війна продовжується, а отже - потрібен сьомий санкційний пакет", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, потрібно запровадити санкції проти всіх російських посадовців та суддів, які працюють на репресії. 

"Також потрібні санкції проти компаній, які так чи інакше допомагають російській державі - чи то у військовій сфері, чи то у придушенні демократії", - зазначив Зеленський.

Він також наполіг, що ЄС має повністю відмовитися від енергоресурсів ЄС.

"ЄС має заради власного блага працювати над повною відміною від російських енергоресурсів. Це фундаментальне питання безпеки для всіх", - сказав Зеленський.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав листа для Європейського Союзу з баченням України щодо сьомого пакета санкцій.

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Зеленський санкції

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