Зеленский попросил ЕС ввести седьмой пакет санкций против России

Президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести седьмой пакет санкций против России.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Война продолжается, а значит – нужен седьмой санкционный пакет", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, нужно ввести санкции против всех российских должностных лиц и судей, работающих на репрессии.

"Также нужны санкции против компаний, так или иначе помогающих российскому государству - то ли в военной сфере, то ли в подавлении демократии", - отметил Зеленский.

Он также настоял, что ЕС должен полностью отказаться от энергоресурсов ЕС.

"ЕС должен ради собственного блага работать над полной отменой от российских энергоресурсов. Это фундаментальный вопрос безопасности для всех", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо Европейскому Союзу с видением Украины относительно седьмого пакета санкций.