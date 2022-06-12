Королева Британії стала другим монархом у світі за тривалістю правління

Королева Великої Британії Єлизавета II стала другим за тривалістю правлячим монархом у світі.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Єлизавета II обійшла короля Таїланду Пхуміпона Адульядета, який правив 70 років і 126 днів з 1927 до 2016 року.

Людовік XIV у Франції правив найдовше з монархів: з 1643 по 1715 він перебував на престолі 72 роки та 110 днів.

Єлизавета II, коронована у 1953 році, у вересні 2015 року стала британським монархом, який правив найдовше, перевершивши свою прапрабабусю королеву Вікторію.

На початку цього місяця 96-річна королева відсвяткувала свій платиновий ювілей на троні чотирма днями парадів, вуличних вечірок та інших заходів, проведених по всій Великій Британії та Співдружності.

Проблеми з пересуванням завадили їй відвідати багато заходів, але вона все ж таки з'явилася на балконі Букінгемського палацу наприкінці ювілейної театралізованої вистави.