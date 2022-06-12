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Королева Британии стала вторым монархом в мире по продолжительности правления

Воскресенье, 12 июня 2022, 09:59

Королева Великобритании Елизавета II стала вторым по продолжительности правящим монархом в мире.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Елизавета II обошла короля Таиланда Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет и 126 дней с 1927 по 2016 год.

Людовик XIV во Франции остается самым долго правящим монархом: с 1643 по 1715 год он правил 72 года и 110 дней.

Елизавета II, коронованная в 1953 году, в сентябре 2015 года стала британским монархом, который правил дольше всех, превзойдя свою прапрабабушку королеву Викторию.

В начале этого месяца 96-летняя королева отпраздновала свой платиновый юбилей на троне четырьмя днями парадов, уличных вечеринок и других мероприятий, проведенных по всей Великобритании и Содружеству.

Проблемы со здоровьем помешали ей посетить многие мероприятия, но она все же появилась на балконе Букингемского дворца в конце юбилейного театрализованного представления.

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Великобритания ЕвроЖизнь

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