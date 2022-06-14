ЄСПЛ в останній момент заблокував вивезення шукачів притулку у Британії до Руанди

Європейський суд із прав людини у вівторок увечері ухвалив тимчасові заходи за позовом одного із шукачів притулку у Великій Британії, який мав бути вивезений до Руанди відповідно до нової схеми британського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення ЄСПЛ.

Відповідно до тимчасових заходів, ухвалених судом, позовника – громадянина Іраку – не можна вивозити до Руанди протягом тритижневого періоду з моменту ухвалення останнього рішення у справі про оскарження схеми депортації нелегальних мігрантів.

ЄСПЛ у рішенні також послався на заяву Верховного комісара ООН з прав людини, який вказав, що шукачі притулку, яких вивозять із Британії в Руанду, "не матимуть доступу до справедливих та ефективних процедур з визначення статусу біженця".

За даними британських ЗМІ, рішення ЄСПЛ стосується і другого шукача притулку з Іраку, якого також мали вивезти до Руанди ввечері у вівторок. Проте уряд Британії може негайно оскаржити це рішення, і невідомо, яким буде статус шукачів притулку по завершенні тритижневого періоду.

Нагадаємо, у квітні уряд Великої Британії оголосив про запровадження схеми по боротьбі з нелегальною міграцією, відповідно до якої шукачів притулку, що з 1 січня цього року прибули до Британії "незаконними, небезпечними чи непотрібними методами", будуть вивозити до Руанди. Там вони можуть подати заявку на отримання статусу шукача притулку вже в Руанді або будь-якій іншій третій країні.

Правозахисники критикували цю схему, оскільки вона не дає шукачам притулку достатньо часу, щоб оскаржити вислання до Руанди в британських судах, а також через ситуацію з правами людини в самій Руанді.

Напередодні Верховний суд Британії та апеляційний суд відхилив оскарження схеми правозахисною організацією Asylum Aid, після чого британський уряд призначив перший рейс для вивезення шукачів притулку до Руанди на вівторок.