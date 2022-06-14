ЕСПЧ в последний момент заблокировал вывоз искателей убежища в Британии в Руанду

Европейский суд по правам человека во вторник вечером принял временные меры по иску одного из искателей убежища в Великобритании, который должен был быть вывезен в Руанду в соответствии с новой схемой британского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Согласно временным мерам, принятым судом, истца – гражданина Ирака – нельзя вывозить в Руанду в течение трехнедельного периода с момента принятия последнего решения по делу об обжаловании схемы депортации нелегальных мигрантов.

ЕСПЧ в решении также сослался на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека, который указал, что искатели убежища, вывозимые из Британии в Руанду, "не будут иметь доступ к справедливым и эффективным процедурам по определению статуса беженца".

По данным британских СМИ, решение ЕСПЧ касается и второго искателя убежища из Ирака, которого также должны были вывезти в Руанду вечером во вторник. Однако правительство Британии может немедленно обжаловать это решение, и неизвестно, каким будет статус искателей убежища по истечении трехнедельного периода.

Напомним, в апреле правительство Великобритании объявило о введении схемы по борьбе с нелегальной миграцией, согласно которой искателей убежища, прибывших с 1 января этого года в Британию "незаконными, опасными или ненужными методами", будут вывозить в Руанду. Там они могут подать заявку на получение статуса искателя убежища уже в Руанде или любой другой третьей стране.

Правозащитники критиковали эту схему, поскольку она не дает искателям убежища достаточно времени, чтобы обжаловать выслание в Руанду в британских судах, а также из-за ситуации с правами человека в самой Руанде.

Накануне Верховный суд Британии и апелляционный суд отклонили обжалование схемы правозащитной организацией Asylum Aid, после чего британское правительство назначило первый рейс для вывоза искателей убежища в Руанду во вторник.