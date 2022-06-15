ЄС вдвічі збільшить військовий бюджет Молдови - Макрон

Молдова отримає від Європейського оборонного фонду 40 млн євро, що дозволить їй удвічі збільшити витрати на оборону.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у середу, 15 червня, після зустрічі із президенткою Маєю Санду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"У цьому складному контексті, у контексті війни, яка є загрозою як для Молдови, так і для всієї Європи, ваша країна отримає додаткові 40 млн євро від нашого оборонного фонду, який дозволить збільшити вдвічі ваш військовий бюджет. Ми знаємо, що Молдова дотримується нейтрального статусу, але це в жодному разі не означає демілітаризацію країни", - заявив Макрон.

15 червня президенти Молдови та Франції зустрілися у Кишиневі.

Макрон зазначив, що приїхав висловити підтримку Молдові та її європейському шляху, а Санду подякувала Франції за співпрацю та фінансову допомогу.

В МЗС Молдови наполягають, що попри рішення ЄС надати Молдові військову допомогу про відступ від нейтралітету країни не йдеться.