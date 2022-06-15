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ЕС вдвое увеличит военный бюджет Молдовы - Макрон

Среда, 15 июня 2022, 20:53

Молдова получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро, что позволит ей вдвое увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"В этом сложном контексте, в контексте войны, угрожающей как Молдове, так и всей Европе, ваша страна получит дополнительные 40 млн евро от нашего оборонного фонда, который позволит увеличить вдвое ваш военный бюджет. Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны", - заявил Макрон.

Макрон: заявка Молдовы на вступление в ЕС вполне законна

15 июня президенты Молдовы и Франции встретились в Кишиневе.

Макрон отметил, что приехал выразить поддержку Молдове и ее европейскому пути, а Санду поблагодарила Францию ​​за сотрудничество и финансовую помощь.

В МИД Молдовы настаивают, что несмотря на решение ЕС предоставить Молдове военную помощь, об отступлении от нейтралитета страны речь не идет.

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Франция Молдова Макрон

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