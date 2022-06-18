Уряд Бельгії погодився на 4-денний робочий тиждень

Урядова коаліція Бельгії погодилася з реформою трудового законодавства, яка передбачає, серед іншого, можливість чотириденного робочого тижня.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

Законопроєкт спрямований на забезпечення більшої гнучкості та свободи в умовах праці з метою підвищення рівня зайнятості дорослого населення більш ніж на 80% до 2030 року з нинішніх 70,6%.

Документ був підготовлений ще у лютому, але досі опрацьовувалися його деталі.

Як найважливіший аспект реформи, Бельгія скоротить повний робочий тиждень з п’яти днів до чотирьох, зберігаючи таку ж кількість годин на тиждень.

На практиці це означатиме, що люди зі стандартним бельгійським контрактом, якщо захочуть, можуть працювати 10 годин щодня замість восьми годин, щоб мати додатковий вихідний щотижня.

Також буде дозволено вибирати інші варіанти, наприклад, брати відпустку на цілий тиждень або брати додаткові години щотижня.

Угода також заохочує працівників до кар’єрного зростання, надаючи право на п’ять оплачуваних днів для навчання та підтримуючи перехід між двома роботами.

Законопроєкт ще має бути схвалений у парламенті, і як, очікується, набуде чинності восени.

Нагадаємо, в Ірландії тисячі працівників розпочали участь у глобальному піврічному проєкті з дослідження ефективності чотириденного робочого тижня.

Результати експерименту організатори планують оприлюднити вже у 2023 році.

У березні повідомлялось, що Іспанія може стати однією з перших країн у світі, яка випробувала чотириденний робочий тиждень після того, як уряд погодився розпочати пілотний проєкт для компаній, зацікавлених в ідеї.