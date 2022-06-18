Київ розраховує, що ЄС збереже нульові мита на українські товари і в подальшому

В уряді висловили сподівання, що ЄС збереже нульові митні ставки на українські товари довше ніж рік.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал, заявила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час Бізнес-форуму з відновлення України, який відбувся в Роттердамі.

В рамках зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі та співпраці з питань розвитку Нідерланлів Лісьє Схрейнемахер вона підкреслила важливість надання Україні статусу держави-кандидата в члени ЄС. Це відіграватиме ключову роль в майбутній відбудові нашої держави та визначить її стратегію розвитку, зазначила Свириденко.

"Доступ українських товарів до ринку Євросоюзу допоможе компенсувати ті втрати, які зазнала наша торгівля через війну та блокаду росіянами українських портів. Ми вдячні Європейському Союзу за рішення в цьому напрямку. І розраховуємо, що нульові митні ставки на українські товари будуть зберігатися не лише рік, але і в подальшому", – підкреслила міністр.

Одноденний Бізнес-форум з відновлення України в Роттердамі відбувся 17 червня. У заході взяли участь понад 250 гостей громадського та бізнес-секторів Королівства Нідерланди, іноземного бізнесу, українські та нідерландські асоціації в сферах агропромислового комплексу, енергетики, медицини, ІТ сфери.

Як повідомлялося, Україна готова у відповідь на тимчасову повну лібералізацію торгівлі з боку ЄС скасувати мита на європейські товари.