Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Киев рассчитывает, что ЕС сохранит нулевые пошлины на украинские товары и в дальнейшем

Суббота, 18 июня 2022, 11:34

В правительстве выразили надежду, что ЕС сохранит нулевые таможенные ставки на украинские товары дольше года.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на правительственный портал, заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время состоявшегося в Роттердаме Бизнес-форума по восстановлению Украины.

В рамках встречи с министром внешней торговли и сотрудничества по развитию Нидерланлов Лисье Схрейнемахер она подчеркнула важность предоставления Украине статуса государства-кандидата в члены ЕС. Это будет играть ключевую роль в будущем восстановлении государства и определит его стратегию развития, отметила Свириденко.

"Доступ украинских товаров к рынку Евросоюза поможет компенсировать те потери, которые понесла наша торговля из-за войны и блокады россиянами украинских портов. Мы благодарны Европейскому Союзу за решение в этом направлении. И рассчитываем, что нулевые таможенные ставки на украинские товары будут сохраняться не только в год, но и в дальнейшем", – подчеркнула министр.

Однодневный бизнес-форум по восстановлению Украины в Роттердаме состоялся 17 июня. В мероприятии приняли участие более 250 гостей общественного и бизнес-сектора Королевства Нидерланды, иностранного бизнеса, украинские и нидерландские ассоциации в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, медицины, ИТ-сферы.

Как сообщалось, Украина готова в ответ на временную полную либерализацию торговли со стороны ЕС упразднить пошлины на европейские товары.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговля

Статьи

"Операция Шольц". С какими условиями Украина открыла двери в ЕС и кто изменил мнение Германии

Самое проблемное государство – это Нидерланды. Но Зеленский готов доказать им, что он стремится к воплощению реформ... (укр.)
17 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Российское "газовое салями": как Путин использует энергетику в новой войне против ЕС

Если тактика "газового салями" окажется успешной для Путина, это будет наилучшим стимулом применить ее для полномасштабной войны в Европе.
16 июня 2022 — Елена Павленко, для Европейской правды

"Нет препятствий для вступления в НАТО государств с оккупированной территорией"

Андрей Загороднюк: "Требования Киева "закрыть небо" были нереалистичными. Украине придется вернуться к вопросу членства в НАТО, но создавать "конкурентов Альянса"..." (укр.)
16 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда