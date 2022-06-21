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Макрон проведе переговори з партіями-суперницями після втрати більшості

Вівторок, 21 червня 2022, 08:19

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок зустрінеться для переговорів зі своїми політичними опонентами після того, як він та його союзники втратили більшість у Національній асамблеї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Макрон перебуває під тиском, щоб заручитися підтримкою суперників для виконання програми реформ свого уряду. Уряди меншин є рідкістю у Франції, а блоку Макрона не вистачає 44 місць для більшості.

Це означає, що йому потрібно буде знайти підтримку з боку основних депутатів як від лівого, так і правого флангу, щоб допомогти створити робочу більшість. Ні ультраправа партія Марін Ле Пен, ні альянс лівих та зелених Жана-Люка Меланшона не бажають співпрацювати з Макроном.

Очікується, що представники партій відвідають Єлисейський палац кожен окремо для переговорів на високому рівні у вівторок та середу. Аналітики кажуть, що президент, можливо, придивляється до угоди із правими республіканцями. Партія підтвердила, що її лідер Крістіан Жакоб візьме участь у переговорах, хоча раніше він оголосив, що партія залишиться в опозиції.

Ле Пен також візьме участь у переговорах, а Меланшон – ні, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Лідер Соціалістичної партії Олів'є Фор та голова Комуністичної партії Фаб'єн Руссель, члени лівого альянсу Nupes, також зустрінуться з Макроном.

Центристський уряд Франції намагається уникнути політичного паралічу після втрати своєї більшості, причому деякі коментатори попереджають, що Франція стає некерованою.

Макрону також доведеться замінити трьох міністрів, які втратили свої місця під час недільного голосування, а майбутнє прем'єр-міністра Елізабет Борн виглядає дедалі більш загрозливим.

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Макрон Франція

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