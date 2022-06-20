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Найреальніший партнер Макрона відмовився від переговорів про коаліцію з його партією

Понеділок, 20 червня 2022, 08:54

Французька партія "Республіканці", яка вважалась найреальнішим партнером по коаліції для блоку президента Еммануеля Макрона "Разом", відмовилась від переговорів і планує залишитися в опозиції.

Про це заявив лідер партії Крістіан Жакоб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TF1 Info.

"Ми агітували в опозиції, ми в опозиції і залишимося, все дуже зрозуміло. Це буде, як ми завжди робили, конструктивна опозиція, але справжня опозиція Еммануелю Макрону, який все знищив. Його п’ятирічний термін був повним провалом, і це те, що сьогодні показує цей результат", - сказав Жакоб.

Президент Франції Еммануель Макрон втратив абсолютну більшість у Національній асамблеї у другому турі на парламентських виборах у неділю.

Президентський блок Еммануеля Макрона "Разом"  не здобув 289 голосів, які йому потрібні, щоб зберегти контроль над Асамблеєю. За підсумками голосування у нього всього 245 місць.

Відродження ультраправих і альянсу лівих партій ускладнить Еммануелю Макрону можливість реалізувати його внутрішній порядок денний під час другого терміну.

Читайте детальніше: Піррова перемога Макрона: які ризики несуть нові вибори у Франції для України і не тільки

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Франція Макрон

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