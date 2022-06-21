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Макрон проведет переговоры с партиями-соперницами после потери большинства

Вторник, 21 июня 2022, 08:19

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится во вторник для переговоров со своими политическими оппонентами после того, как он и его союзники потеряли большинство в Национальной ассамблее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Макрон находится под давлением, чтобы получить поддержку соперников для выполнения программы реформ своего правительства. Правительства меньшинств редкость во Франции, а блоку Макрона не хватает 44 мест для большинства.

Это значит, что ему нужно будет найти поддержку со стороны основных депутатов как от левого, так и от правого фланга, чтобы помочь создать рабочее большинство. Ни ультраправая партия Марин Ле Пен, ни альянс левых и зеленых Жана-Люка Меланшона не пылают желанием сотрудничать с Макроном.

Ожидается, что представители партий посетят Елисейский дворец по отдельности для переговоров на высоком уровне во вторник и среду. Аналитики говорят, что президент, возможно, присматривается к соглашению с правыми республиканцами. Партия подтвердила, что ее лидер Кристиан Жакоб поучаствует в переговорах, хотя ранее он объявил, что партия останется в оппозиции.

Ле Пен также поучаствует в переговорах, а Меланшон – нет, сообщает информационное агентство AFP.

Лидер Социалистической партии Оливье Фор и глава Коммунистической партии Фабьен Руссель, члены левого альянса Nupes, также встретятся с Макроном.

Центристское правительство Франции пытается избежать политического паралича после потери своего большинства, причем некоторые комментаторы предупреждают, что Франция становится неуправляемой.

Макрону также придется заменить трех министров, потерявших свои места во время воскресного голосования, а будущее премьер-министра Элизабет Борн выглядит все более угрожающим.

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Макрон Франция

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