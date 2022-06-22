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ЄС готує проєкт щодо відновлення природного стану довкілля

Середа, 22 червня 2022, 11:08

Єврокомісія підготувала проєкт, який запровадить до країн-членів вимоги щодо відновлення природного стану довкілля.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами єврокомісара з питань довкілля Віргініуса Сінкевічюса, пропонується встановити цілі щодо відновлення тих чи інших природних середовищ і видів тварин, рослин і комах, та забезпечити відновлення до 20% території країн ЄС у її природному стані до 2030 року, зменшуючи шкідливий ефект від сільського господарства й урбанізації. 

"Ніщо не може замінити ті екосистемні послуги, які забезпечують наші грунти, ліси й океани… Якщо буде втрачатися родючість грунту, якщо продовжиться ерозія, це врешті вплине і на продуктивність сільського господарства", - зауважив він. 

Зокрема, у проєкті пропишуть цілі з підтримання та відновлення популяції пташок на територіях, що використовуються для сільського господарства, збереження комах-запилювачів, відновлення 25 тисяч км природних русел річок до 2030 року. Країни повинні будуть підготувати національні плани для забезпечення виконання цього курсу. 

Плани щодо внесення такого проєкту були і раніше, але двічі відкладалися.

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