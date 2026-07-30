В уряді Бабіша та чеській опозиції відреагували на російську ракету у Польщі

В чеському уряді Андрея Бабіша висловили солідарність з Польщею через інцидент з російською ракетою під Любліном, натомість в опозиції вдалися до жорсткіших заяв та покритикували уряд.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після нічного інциденту з падінням російської крилатої ракети на території Польщі коротко висловив солідарність із сусідами.

Česká republika stojí za Polskem 🇨🇿🇵🇱 https://t.co/TpTDVRkdoK – Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 30, 2026

Міністр закордонних справ Петр Мацінка заявив, що "пильно стежить за заявами представників польського уряду"; його однопартієць, заступник голови комітету із закордонних справ Філіп Турек назвав інцидент "дуже серйозним".

"Хоча виглядає, що Польща не була задуманою ціллю, сам факт того, що російська зброя досягла території НАТО – це попередження", – зазначив він.

Міністр закордонних справ у попередньому уряді, представник нині опозиційної Громадянської демократичної партії (ODS) Ян Ліпавський висловив солідарність з Польщею. "Чехія має збільшити оборонні витрати і припинити вдавати, що агресія Росії проти Європи нас не стосується", – заявив він.

"Росія випробовує межі нашої реакції. І ми маємо відреагувати чітко. Очільник МЗС має негайно викликати російського посла", – зазначив лідер політсили Мартін Купка.

Лідер Піратської партії Зденек Гжиб також заявив, що це сигнал для уряду Бабіша про потребу збільшувати інвестиції в оборону. "Найбільші ризики подальшої ескалації та загроз для Чеської Республіки створює бездіяльність, ігнорування ескалації російської агресії та відкладання інвестицій в оборону", – наголосив він.

Лідер опозиційної TOP 09 Матей Онджей Гавел підкреслив, що місце падіння ракети – лише за 300 км від чеського кордону.

"Росія вже давно випробовує не лише Україну, вона випробовує рішучість всієї Європи. І кожен новий інцидент зрушує межі того, що Кремль собі дозволятиме. І це ще краще демонструє, яка фатальна помилка у тому, що уряд Андрея Бабіша недооцінює оборонні питання, і що Чехія – не в ініціативі щодо посилення спільної протиракетної оборони", – заявив він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині – попередньо Х-101 – була умисно спрямована на Польщу.

Водночас польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський не став виключати версію того, що інцидент був навмисним.